Amélioration du cadre de Vie : A Saint-Louis, les grandes ambitions du Pacasen – vidéo

Une mission de l’Agence de Développement Municipal (ADM) s’est imprégnée mercredi du niveau d’exécution des composantes du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen). Pour la ville tricentenaire, un important programme d’aménagements d’espaces verts est en cours, conduit par l’Agence de Développement Communal (ADC). Il prévoit la rénovation des places Bafoulabé et Fez, des quatre ronds points de Saint-Louis et deux grandes avenues à savoir Général De Gaulle et Moustaphe Malick GAYE. Pour ailleurs, 13 Points de Regroupements Normalisés (PRN) visant à rationnaliser la collecte de déchets ménagers sont érigés avec 10 abris bus. Il faut rappeler que l’école élémentaire Justin NDIAYE (Sor) a été réhabilitée grâce à ce projet financé par la Banque mondiale.