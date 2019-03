(Âmes sensibles) Vidéo d’une des mosquées attaquées en Nouvelle-Zélande, les victimes pleurent et crient “Allahou Akbar” !

L’attaque terroriste dans une mosquée à Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait plus de 49 morts et une vingtaine de blessés graves, a été filmée et diffusée en direct sur la page Facebook du principal suspect. Les images sont d’une extrême violence et démontrent qu’il s’agissait d’une attaque préméditée. Attention : Âmes sensibles s’abstenir.