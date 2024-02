Amnistie générale de Macky: "Sonko n'est pas malade pour faire prétendre aux Sénégalais qu'il va quitter le pays", selon Guy Marius Sagna

Ceux qui s'attendaient à ce que le Président Macky Sall et son opposant Ousmane Sonko soit sur une même table de négociation peuvent déchanter. Selon le député Guy Marius, son leader ne compte pas négocier sa libération. Encore moins quitter le pays, s'exiler au moment au le peuple sénégalais est réprimé par Macky Sall.



" Le président Ousmane Sonko a refusé, le président Ousmane a dit niet. En général, une armée qui s'appelle sénégalaise ne s'enfuit pas quand son peuple souffre, quand son peuple se bat. Moi Ousmane Sonko, général des Patriotes je ne m'enfuis pas, je resterai dans ce pays avec le peuple que Macky Sall ne cesse de réprimer", a indiqué Guy Marius Sagna ce mardi, lors de la caravane de distribution de spécimens par la coalition Diomaye Président.



Le parlementaire d'informer à qui veut l'entendre que Ousmane Sonko n'est pas "malade pour faire prétendre aux Sénégalais qu'il va quitter le pays. il ne mange pas de ce pain et ne baigne pas dans ces combines. "



Alors pour Guy Marius Sagna ce projet de loi d'amnistie générale n'est qu'un stratagème, combine que le Président Macky Sall est en train de poursuivre et veut l'aide des patriotes."