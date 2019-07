Andy Delort, joueur de l'équipe d'Algérie, s'est converti à l’Islam

Le joueur qui s’est récemment converti à l’Islam espère choisir le nom de Mohamed comme admirateur du personnage de Mohamed le messager de Dieu (salla ALLAH alayhi wa salam).



Après avoir consulté ses coéquipiers Rays Mbulhi et Riad Mahrez, andy Delort a pris sa décision et s’est converti à l’Islam.



C’est un pas béni qui a suscité la satisfaction de nombreux fans algériens en particulier et du monde arabe et musulman en général.



Tu [Muhammad] ne diriges pas celui que tu aimes: mais c’est Allah qui guide qui Il veut. Il connaît mieux cependant les bien-guidés.

Sourate AL-QASAS / LE RÉCIT verset 56



Andy Delort est né le 9 octobre 1991 à Sète, il est le fils d’un père français de culture gitane de Catalogne et d’une mère algérienne originaire de Mostaganem. Il grandit dans sa ville natale Sète où il commence à jouer au football avec le FC Sète.



Il connait un début de carrière marqué par de nombreux changements de clubs, dont deux départs à l’étranger, en Angleterre et au Mexique. Il connaît deux saisons réussies au Tours FC, avec lequel il est nommé meilleur joueur de Ligue 2 en 2013-2014, et au SM Caen, avec lequel il découvre la Ligue 1 en 2015-2016.



Doté d’un bon jeu aérien, d’une bonne technique balle au pied et d’une lourde frappe de balle dont il n’hésite pas à se servir pour prendre sa chance de loin, Andy Delort, est appelé, le 13 juin 2019, pour la première fois en équipe d’Algérie de football par Djamel Belmadi, pour remplacer Haris Belkebla dans la liste des 23 pour la CAN 2019 en Egypte.



Dans le cadre d’un match amical face au Mali disputé le 16 juin, il marque pour sa première apparition sous le maillot des Fennecs, après être entré en cours de jeu.



A noter que l’Algérie se qualifie pour les 1/2 finales de la CAN2019, jeudi à Suez, après sa victoire aux tirs aux buts contre les Ivoiriens.



Iqraa