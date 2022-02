Après l’ambassadeur, le Mali expulse un journaliste français de “Jeune Afrique”

Benjamin Roger, journaliste français travaillant pour le magazine français “Jeune Afrique” a été expulsé par les autorités maliennes.



Dans un communiqué publié mardi, “Jeune Afrique” a fait savoir que Roger, qui vit à Paris, s’est rendu la nuit du 6 au 7 février à Bamako, la capitale du Mali. Il a été placé en garde à vous par les forces de l’ordre qui sont venus le chercher à son hôtel.



Selon le magazine spécialisé sur l’Afrique, le journaliste dispose d’un visa et n’a pas empêché qu’il soit expulsé du pays après l’interrogatoire.



“Jeune Afrique” a dénoncé cette décision infondée qui nuit à la liberté d’accéder à l’information.



En 2018, le Mali avait annulé l’accréditation de la radio française RFI, date depuis laquelle aucun autre journaliste avait été expulsé jusqu’à ce jour.



Le gouvernement de transition malien (militaire) avait annoncé, en janvier, vouloir modifier le processus d’accréditation des journalistes étrangers.



Les relations entre Paris et Bamako sont au plus mal depuis que le Mali a décidé de collaborer avec des mercenaires de la société russe Wagner.



En dernier lieu, en protestation aux déclarations du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qualifiant “d’illégitime” le gouvernement de transition, Bamako a expulsé l’ambassadeur de France Joel Meyer.





