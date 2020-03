Arabie saoudite : La Haute Commission des Oulémas suspend temporairement la prière du vendredi et toutes les prières communes dans les mosquées, à l'exception des deux Saintes Mosquées

Après avoir été informée de la propagation rapide du coronavirus dans le monde, notamment de la part des autorités sanitaires du Royaume d'Arabie saoudite, la Commission des grands oulémas a ordonné de suspendre l’accomplissement de la prière du vendredi et des prières communes dans les petites et les grandes mosquées tout au long de la journée au Royaume, à l'exception des deux saintes mosquées.



Lors de sa 25e réunion extraordinaire tenue à Riyad mardi, la Commission a salué les mesures de précaution prises par presque toutes les agences gouvernementales et le secteur privé pour freiner la propagation du virus corona et protéger le public,



Citant des versets du saint Coran et des hadiths du prophète Mohammed (psl) concernant la propagation des épidémies, la Commission a décidé de suspendre provisoirement les offices de prière dans les mosquées à partir de mardi et jusqu'à nouvel ordre, tout en maintenant l’appel à la prière (Adhan), avec un avis supplémentaire inclus dans l'Adhan régulier appelant les fidèles à prier chez eux, a décrété la Commission, citant des cas confirmés de la tradition prophétique.



www.spa.gov.sa/2048715