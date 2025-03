Arrestation à Touba : Un homme placé en garde à vue pour des propos insultants envers le Premier ministre Ousmane Sonko

La Section de recherches de Colobane a procédé à l'arrestation de M. Sarr, un maçon résidant à Touba, accusé d'avoir tenu des propos outrageants à l'égard du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Selon des informations rapportées par Seneweb, M. Sarr a été interpellé tôt ce matin à son domicile alors qu'il dormait, avant d’être transféré à Dakar et placé en garde à vue.



Cette arrestation fait suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle M. Sarr critiquait vivement le chef du gouvernement. Il y exprimait également des regrets concernant son soutien à la coalition Diomaye-Sonko lors des dernières élections présidentielles. Selon ses dires, cette colère serait motivée par le licenciement de trois de ses neveux employés au Port autonome de Dakar, ce qui aurait alimenté sa frustration et ses déclarations publiques.



Face à la gravité des propos tenus, le procureur de la République s’est autosaisi de l’affaire et a confié l’enquête à la Section de recherches de Colobane, une unité d'élite de la gendarmerie sénégalaise. Après des investigations rapides, les forces de l'ordre ont localisé et arrêté M. Sarr à Touba.



Pour l'heure, aucune déclaration officielle n'a été faite par les autorités sur les éventuelles poursuites judiciaires à venir. L'affaire suscite néanmoins des réactions diverses sur les réseaux sociaux, certains y voyant une atteinte à la liberté d'expression, tandis que d'autres défendent la nécessité de protéger les institutions et leurs représentants.



Ce dossier met en lumière la tension politique et sociale au Sénégal, où les attentes envers le nouveau gouvernement sont élevées. Alors que les nouvelles autorités cherchent à stabiliser le pays et à répondre aux préoccupations des citoyens, des affaires comme celle-ci illustrent les défis liés à la gestion des critiques publiques.