Assainissement de Pikine : ce cuisant échec que Mansour FAYE peine à cacher – photos

Lancé en grande pompe à force de promesses, le programme d’assainissement de Pikine est une montagne qui a fini d’accoucher une petite souris. Le sort de ses habitants était plus enviable avant le lancement des travaux qui peinent à terminer. En plus de lenteurs notées et qui devra pousser les populations à supporter les difficultés de l’hivernage, des cratères sont laissées en amont de certaines rues. Des piscines gratuites pour moustiques. Autre rendez-vous manqué, la requalification du bassin de rétention qui garde son décor catastrophique.



Comme insouciante du problème de santé publique, l'Office Nationale de l'Aissainissment (Onas) maintient les mêmes exutoires puants qui y font entasser les eaux sales. Des ordures à pertes de vue frappent le passant. Ses riverains souffrent de l’odeur nauséabonde qui peuple leurs concessions. Pikine est décidemment le parent pauvre de l’action communale même sa digue a été réaménagée. La volonté de Mansouur FAYE d'en faire une priorité ne contraste pas avec les faits.



Son député de la législature sortante n’ayant pas assez plaidé pour la cause de sa survie devant l'hémicycle, une nouvelle est désignée par le maire et patron local de l’APR. Fera-t-elle l’affaire ? Wait and see.