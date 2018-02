Assane DIOP : « Macky SALL doit éviter une nouvelle triche électorale », « son camp est en décadence », « j’invite Awa NDIAYE, Amadou TOURE et Mamadou Lamine SYLLA à revenir au bercail »

« Nous devons nous joindre les mains et renforcer notre unité aux côtés de notre candidat Karim Meissa WADE qui est la seule issue face aux souffrances continues de Sénégalais », a-t-il dit dans cet entretien vidéo accordé à NdarInfo.





Pour l’ancien secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl), « le camp présidentiel est en forte décadence ».



« Sociologiquement, il a perdu la majorité et mathématiquement, il ne peut plus remporter des élections au premier tour », a-t-il expliqué, en indiquant que « les résultats du scrutin législatif en sont une parfaite illustration ».



Il invite dès lors, le président Macky SALL à « ne pas faire moins que DIOUF et WADE » et à éviter « une nouvelle triche électorale ». Le peuple n’acceptera plus les retentions des cartes d’électeurs et les sabotages dans les bureaux de vote comme ce fut le cas aux élections législatives», a ajouté l’ancien directeur de cabinet du ministre Cheikh Tidjane SY.



« J’invite solennellement ma tante Awa NDIAYE à rentrer à la maison. Elle n’a jamais été blâmée ni manquée de respect au sein du PDS. J’appelle également les frères Amadou TOURE et Mamadou Lamine SYLLA à retourner au bercail », a-t il a conclu.





