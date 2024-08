Assassinat de Haniyeh : la Türkiye bloque l'accès à Instagram accusé de censure

L'Autorité des technologies de l'information et de la communication de Türkiye (BTK) a annoncé vendredi la suspension de l'accès à Instagram pour non-respect de la législation nationale.



Cette décision fait suite aux critiques émises par Fahrettin Altun, directeur de la communication du pays, qui a accusé la plateforme de réseaux sociaux de censure. Selon Altun, Instagram a "empêché activement les utilisateurs de publier des messages de condoléances suite au décès du dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh, sans mentionner de violation des politiques de la plateforme."



Dans une publication sur X mercredi, après l'assassinat de Haniyeh à Téhéran, Altun a déclaré : "C'est de la censure, pure et simple." Il a ajouté : "Nous défendrons la liberté d'expression face à ces plateformes qui ont, à maintes reprises, démontré qu'elles servent principalement les intérêts d'un système mondial d'exploitation et d'injustice."



Haniyeh a été assassiné mercredi à Téhéran, la capitale iranienne.



Alors que le Hamas et l'Iran ont accusé Israël d'être à l'origine de cet acte, Tel Aviv n'a ni confirmé ni démenti ces allégations.

AA