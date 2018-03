Attaque à Ouaga : 6 assaillants abattus, 7 militaires décédés, 6 blessés dont 2 civils, selon le bilan provisoire

Le bilan provisoire fait état de :



- Six (06) assaillants abattus ; sept (07) décès côté Forces de Défense et de Sécurité ;

- Six (06) blessés dont deux (02) civils.

Le gouvernement, tout en condamnant ces actes lâches et barbares, informe les populations qu’un poste avancé est ouvert aux blessés au Stade municipal Issoufou Joseph Conombo.



Il invite, par ailleurs, les populations à garder le calme et à collaborer avec les forces de Défense et de Sécurité (FDS).



Le Service d’Information du Gouvernement