Audience entre Sonko et le khalife des Baye Fall : Révélations inédites

SourceA en sait davantage sur les coulisses de la visite de Ousmane Sonko à Touba et Mbacké. Selon ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce mercredi, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall qui a accepté de recevoir le leader de Pastef lui a ensuite demandé de se rendre au niveau du Complexe construit à Mbacké et qui abritait l’ancien terrain de football. Décidé à accomplir ce ‘’Ndiguel’’, ajoute le journal, le leader de Pastef ne voulait pas donner l’impression d’être quelqu’un qui ne respecte pas sa parole.



Mais c’était sans compter sur la détermination des forces de l’ordre qui voulaient absolument faire respecter l’arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation de son Parti. Serigne Fallou Fall au leader de Pastef : «Vous êtes le premier politicien à venir nous rendre visite ici. Donc, si nous pouvons vous aider en quoi que ce soit, nous le ferons».



Le khalife des Baye Fall a prié pour lui : « Dieu sait ce que vous voulez. Qu’il vous l’accorde. »



« Votre venue en ces lieux me va droit au cœur », lui a dit le Khalife Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, avant de lui demander de se rendre au niveau du chantier confié à Cheikh Ibrahima Fall. Il s’agit des résidences construites sur l’emplacement de l’ancien stade de Mbacké.