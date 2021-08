Autoroute Ila Touba : un accident fait 7 morts

Les drames sur les routes deviennent de plus en plus fréquents. En effet, un accident d’une rare violence est survenu sur l’autoroute Ila Touba dans la nuit du mardi 10 août vers 2 heures du matin.



Un véhicule particulier en partance pour Touba a percuté un camion stationné sur la chaussée Bambey et Diourbel.



Le bilan lourd fait état de 7 personnes tuées.



A noter que les victimes, toutes de Thiès, se rendaient à Touba pour les besoins de la journée de qasidas instituée par le khalife général des mourides.