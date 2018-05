Autoroute côtière Dakar - Saint-Louis : Un projet de 480 millions de dollars

Dans le cadre de la réalisation du projet d'autoroute côtière Dakar-Saint Louis sur un linéaire d'environ 190 km, le ministère de l'Economie des finances et du plan et celui des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement organisent une table ronde du 09 au 11 mai à Dakar avec les bailleurs de fonds en vue de mobiliser les financements.





Pour le directeur de la Coopération économique et des financements extérieurs Lat Diop, ce maillon aux allures transcontinentales constitue un important levier économique pour l'exploitation des gisements gaziers et pétroliers dans l'axe Saint-Louis-Kayar.





En outre, renchérit le directeur des Routes Mamadou Alassane Camara, cette autoroute facilitera l'acheminement rapide des produits halieutiques et agricoles dans la zone des Niayes et l'exploitation des terres du Delta, mais surtout participe au développement du tourisme le long de la grande côte.

L'autoroute côtière Dakar-Saint Louis est inscrite dans les projets phares du Plan Sénégal émergent.