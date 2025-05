Tentative de trafic de migrants déjouée à Saint-Louis : cinq individus interpellés

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l’arrestation de cinq personnes impliquées dans une tentative de trafic de migrants par voie maritime. Les chefs d’inculpation incluent également la mise en danger de la vie d’autrui et l’association de malfaiteurs.



Ces arrestations font suite à une opération de surveillance menée dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine. Au cours de cette opération, trois hommes soupçonnés d’être des candidats au départ ont été interpellés puis interrogés. Ces derniers ont déclaré avoir versé chacun la somme de 450 000 FCFA à deux des trafiquants présumés, en vue de rejoindre un point de rendez-vous où ils devaient être conduits vers le lieu d’embarquement.



Sur la base de ces informations, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de filature qui a permis d’interpeller vingt individus dans les quartiers d’Hydrobase, Pikine 700 et Santhiaba. Parmi eux, cinq sont formellement identifiés comme les organisateurs présumés de cette tentative de départ illégal.



