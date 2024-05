Avancement des travaux du pont de Rosso : Le wali du Trarza pas satisfait

Le wali du Trarza, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, évoquant l’avancement des travaux au niveau du pont de Rosso, a affirmé que ceux-ci n’étaient pas satisfaisant.



Cette déclaration a été faite ce vendredi matin lors d’une rencontre entre les ministres mauritanien et sénégalais des transports à Rosso, à l’occasion d’une visite conjointe sur le terrain pour évaluer les travaux de l’ouvrage.



Le wali a émis l’espoir que les résultats de la réunion entre les deux ministres permettraient d’accélérer le rythme des travaux sur le pont, décrit comme un cadre commun de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal, incarnant les relations séculaires, le bon voisinage et des intérêts partagés entre les deux pays.



Le ministre mauritanien de l’équipement et des transports, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a indiqué que cette visite intervient après celle effectuée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la nécessité d’accélérer les travaux du pont.



Le ministre a ajouté « nous sommes ici aujourd’hui pour identifier les vrais problèmes et leur trouver des solutions, que ces problèmes soient liés à l’administration, à la société chargée des travaux ou au bureau de contrôle.



Ould Sidi Mohamed a donné l’assurance que les solutions aux problèmes posés peuvent être trouvées.



Sahara Médias