Axe Louga-Saint-Louis: trois morts dans un accident de la route

Un grave accident s’est produit ce mardi matin vers 4 h sur la route Louga – Saint-Louis, près du village de Maka Bra Guèye.



Un camion en provenance de Saint-Louis a percuté un véhicule particulier, faisant trois morts et trois blessés graves.



Deux victimes sont décédées sur place, et une troisième a succombé à ses blessures plus tard. Les victimes ont été transportées à l’hôpital régional de Louga.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.



Le Soleil