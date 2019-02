BANGO prêt pour la réélection du président Macky SALL (vidéo)

Mamadou BA, le coordinateur de cette zone s’est félicité de la forte mobilisation des populations en réaffirmant leur volonté de relever avec leur leader, le défi de la réélection du président Macky SALL.



« Vous nous avez considérablement soutenus. Vous nous avez assistés et de manière désintéressée », a-t-il dit, en évoquant les emplois offerts aux jeunes, les branchements sociaux à l’eau portable et à l’électricité.



« Nous avons senti l’émergence grâce à vous. Nous sentons avec vous que le Sénégal est sur les rampes de l’émergence. Il est inconcevable que cette dynamique soit stoppée », a-t-il laissé entendre. M. BA assure par ailleurs que « le verdit de la victoire sera proclamé, ici, dès midi » et que « l’opposition sera écrasée à Bopu Bar ».



Par la voix de la conseillère municipale Marième DIAW, les femmes du quartier ont magnifié l’accompagnement du responsable de l’Alliance Pour la République (APR) dans leurs activités génératrices de revenus. En effet, le ministre avait offert un moulin à mil à ces actrices de développement ainsi que des financements structurants pour les encourager dans leur dynamique d’autonomisation.



« Nos prières vous accompagneront toujours. Ce qui nous lie est très fort. C’est un lien de sang, d’amour et de fidélité qui nous cimente nos relations », a déclaré M. DIAW d’une voix empreinte d’émotions.



Il faut signaler que le meeting de Bopou BAR a reçu une forte de délégation de militants du Mouvement Action Sénégal (MAS) dirigé par Yérim THIOUB, membre de la mouvance présidentielle. « Cette synergie s’explique par une ambition commune d’offrir un second mandat au président Macky SALL », a soutenu Fama THIOUNE, la présidente des femmes du MAS. « Notre leader et le professeur NIANE ont des similitudes qui les poussent à travailler forcément ensemble. C’est avec joie que nous vous rejoignons », a confié la commerçante.





Prenant la parole, le professeur Mary TEUW NIANE s’est dit satisfait de l’engouement exprimé par ses militants de cette zone mobilisés derrière la présidente du comité électoral local Awa KA.



Il lancé un appel fort aux populations pour qu’elles réservent un accueil triomphal au président Macky SALL qui tient un meeting, ce 04 février sur la place Faidherbe.



« J’invite tous les Saint-Louisiens à sortir massivement, à offrir à notre hôte un accueil inoubliable et historique. Parce que le président Macky SALL aime cette ville, aime ce pays. Parce qu’il s’est investi pour son rayonnement », dira-t-il.



« BBY a remporté la victoire avec une majorité absolu à BANGO, aux scrutins précédents. Il a obtenu les meilleurs résultats de la Commune. Je voudrais qu’au soir du 24 février, BANGO renouvelle cette tradition. Si nous nous sommes fixé un objectif de 60% au niveau du département, je souhaite qu’ici à BANGO, nous décrochons une victoire unique avec plus de 60% des voix ».



>>> Le meeting de BOPP BARA en vidéo ...