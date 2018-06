BOKHOL - Inauguration des infrastructures sociales de Senergy 2 : le discours fédérateur de Makhtar CISSE ( vidéo )

C’était l’effervescence à Bokhol et environs, ce matin, à l’inauguration des infrastructures sociales réalisées dans le cadre du programme Senergy 2 présidée par le directeur général de la SENELEC Mouhamadou Makhtar CISSE. Ce dernier a réaffirmé son attachement à son terroir en saluant la forte mobilisation des populations à la cérémonie d’inauguration.



« J’avais dit au Président Macky SALL que le WALO tient fondamentalement à ses trois éléments choses qui lui sont chers. Il s’agit de sa religion, de son histoire et de son agriculture », a-t-il dit. « Ces réalisations s’inscrivent cette dynamique », a-t-il ajouté.



Poursuivant, le DG de la SELENEC appelle à « l’union autour de l’essentiel ». « Nous ne devons nous mettre au service de la population. Nous ne pouvons pas le faire si nous passons notre temps à chamailler », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous des parents. Nous devons véhiculer des messages de paix et de cohésion », a précisé M. CISSE.





Il faut rappeler que centrale de 75.000 panneaux solaires photovoltaïques, fruit d’un partenariat public-privé fournira de l’électricité à 160 ménages du WALO. Ceci, grâce au concours financier de la caisse de dépôt et de consignation (CDC) à hauteur de 33% du capital. Avec l’installation de la grande unité de production électrique, des ouvrages sociaux structurants ont été érigés au bénéfice des populations environnantes.





En effet, en plus de la construction du « mûr de l’espoir » de l’école Bokhol 2 a été construit, Senergy 2 a permis à la Commune de Bokhol de se doter d’une nouvelle école franco-arabe à la Commune de Bokhol. Une institution scolaire a été également bâtie à Ngabou THILLE et un logement pour la sage-femme à Mbilor. En outre, les cinq villages qui cernent le projet seront électrifiés.



Pour accompagner les activités génératrices de revenus, une mini centrale neuve fera désormais tourner la station de pompage de Dagana. Elle permettra de réduire de 70% la facture d’électricité des agriculteurs. Senergy va, par ailleurs, développera un programme de formation au métier du solaire, destiné aux jeunes de Bokhol et des zones environnantes. La première s’ouvrira le 16 juillet 2018.



>>> Suivez le discours de Makhtar CISSE et du représentant de la CDC