« BRAYA était au palais en tant qu’opérateur économique (…) Cette audience n’a rien de politique. », précisent ses partisans (vidéo)

« Il était au palais en tant qu’opérateur économique et non sous la casquette politique », ont-ils précisé.

« Malheureusement, l’exploitation médiatique de cette audience par une certaine presse qui aiguise l’appétit des faucons, tapis dans l’ombre, qui ont pour seul et unique objectif de semer le doute, la zizanie dans la tête des milliers de militantes, militants et sympathisants d’Ahmet Fall BRAYA », ont-ils dénoncé. « Ces faucons qui n’apportent rien de positif au PDS se réunissent jour et nuit pour saper le moral des militants et d’essayer de nuire à notre coordonnateur », fustigent les libéraux dans une déclaration remise à la presse.



« Ils sont connus et vomis par les Saint-Louisiens. Il faut qu’ils arrêtent ces histoires de claniques », ont-ils exigé avant d’indiquer que « BRAYA est dans le cœur des Saint-Louisiennes, des Saint-Louisiennes te des Sénégalais en général



Enfin, la coordination a réitéré sa mobilisation derrière leur responsable en le félicitant pour le « succès » de la campagne de parrainage en faveur de leur candidat Karim Meissa WADE.