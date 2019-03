Baba Maal condamne le massacre des peuls au Mali

Le lead vocal du Dande Lenol interpelle la communauté internationale sur cette tragédie humaine, “trop c’est trop avec ce énième massacre au Mali”.



Pour le chanteur, il est temps d’élever la voix pour arrêter ce drame où des communautés s’entretuent.



L’Afrique a d’autres priorités que de voir ses fils s’entretuer. En tant qu’artiste, il propose d’utiliser les images pour dire non à ses actes barbares. Baba Maal intervenait lors d’un point de presse tenu à la maison de la culture Douta Seck pour le lancement du projet ” Full Art Académie “.



Ce projet lancé par le réalisateur Papis Niang vise à former les jeunes désireux d’embarrasser une carrière dans les métiers de l’audiovisuel et du Cinéma.