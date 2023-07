Baccalauréat 2023 : un taux de réussite de 51,54%, une performance similaire à l'année dernière

Le taux de réussite global au Baccalauréat 2023, à l'issue des deux tours, a été révélé par le Directeur de l'Office du Bac, le Pr Sossé Ndiaye. Sur les 155 109 candidats ayant passé les épreuves cette année, 51,54 % ont obtenu leur diplôme.



Cette performance est remarquablement similaire à celle de l'année précédente, qui affichait un taux de réussite de 51,99 %, informe L’Observateur. Selon le Pr Ndiaye « la situation est relativement satisfaisante, surtout lorsqu'on prend en compte le progrès réalisé ces dernières années ».



D'après lui, « le taux de réussite a augmenté de manière significative depuis 2020, où il n'atteignait même pas les 40 %. Cette amélioration est le fruit des efforts déployés par les établissements scolaires et les autorités compétentes pour améliorer la qualité de l'éducation et mieux préparer les candidats aux examens ».



Toutefois, Sossé Ndiaye espère que « la dynamique actuelle se maintienne et aboutisse à un taux de réussite encore plus élevé à l'avenir. Cela témoignerait d'une amélioration continue du système éducatif, et offrirait aux jeunes étudiants de meilleures perspectives d'avenir ».



Pour rappel, l'année scolaire 2022-2023 qui vient de s'achever n'a pas été sans difficultés. Des tensions socio-politiques ont perturbé le déroulement des cours. De plus, des mouvements de grève ont été organisés par les syndicats à la fin du dernier trimestre pour réclamer le suivi et le respect des accords signés en 2022.