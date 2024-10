Bakel : Mort d'un enfant de 7 ans noyé dans les eaux de crue

Un drame est survenu ce jeudi, à Bakel, localité située sur la rive gauche du fleuve Sénégal, qui marque la frontière avec la Mauritanie en rive droite. Un mort a été enregistré. Il s'agit d'un enfant âgé de 7 ans. La victime a perdu la vie dans les eaux à Kidira, selon la Rfm.



Plusieurs villages, à Bakel, sont engloutis dans les eaux depuis plus de 3 jours, suite au lâcher des eaux du barrage de Manantal. Des familles ont perdu leurs domiciles. Pour se déplacer, les populations utilisent des pirogues.



Pour l'heure, aucune mesure urgente n'est prise. Le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, a effectué le déplacement sur les lieux avant hier, mardi, pour constater de visu les dégâts. Suite à sa visite, la jeunesse soninké a fait face à la presse à Dakar, pour dénoncer le retard noté dans l'aide que le gouvernement doit apporter aux sinistrés.



Lors d'un live sur sa page Facebook mercredi soir, le Premier ministre, Ousmane Sonko a annoncé que l'Etat va débourser la somme de 8 milliards de F Cfa pour soutenir les populations victimes des inondations causées par le débordement du fleuve.



Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, est d'ailleurs, annoncé dans la région de Kédougou le vendredi 18 et samedi 19 octobre pour visiter les zones sinistrés le long de la Falémé et apporter la solidarité de la Nation au populations concernées



Pressafrik