Bakel : la SAED prévoit d’emblaver 399 hectares pour la saison sèche chaude 2026

La Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) prévoit d’emblaver 399 hectares dans le département de Bakel pour la campagne saison sèche chaude 2026, a annoncé jeudi Paul Marie Faye, secrétaire général de la structure.





S’exprimant lors du lancement officiel de la campagne à Bakel, en présence de l’adjoint au préfet, de partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de producteurs, M. Faye a souligné que les périmètres propices à la riziculture avaient été priorisés.



« Cette rencontre vise à recueillir les préoccupations des producteurs afin d’anticiper les difficultés et d’assurer une bonne conduite de la campagne », a-t-il expliqué.





Parmi les contraintes évoquées par les producteurs figurent : la disponibilité de la semence, les aménagements inachevés, le manque de matériel post-récolte, les difficultés de financement, les pluies précoces et le coût élevé de l’électricité.





Le délégué de la SAED à Bakel, Mbaye Diédhiou, a salué l’accompagnement de la FAO et du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC/VFS), qui ont fourni 40 tonnes de semences et des engrais, sur un besoin estimé à 47 tonnes.





En 2025, la région avait emblavé 180 hectares, dont 140 hectares de riz, avec une productivité atteignant 7,96 tonnes à l’hectare, selon M. Diédhiou, un résultat qui reflète, selon lui, la maîtrise technique et l’engagement des producteurs locaux.





Avec APS





