Vallée du fleuve Sénégal : lancement de la campagne rizicole de la saison sèche chaude 2025-2026

Le préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismaïl Ndiaye, a indiqué que ce lancement intervient après une évaluation de la campagne précédente, dont les résultats ont été jugés satisfaisants.



Selon lui, les performances enregistrées lors de la campagne 2024-2025 traduisent les efforts consentis par les producteurs, avec l’accompagnement de l’État et de ses partenaires.





Il a précisé que les autorités publiques ont pris des dispositions visant à faciliter l’accès des producteurs aux intrants, à l’eau et au financement, afin de soutenir la production. Les superficies emblavées, estimées à environ 32 000 hectares lors de la campagne précédente, devraient atteindre près de 37 000 hectares pour la saison en cours, en tenant compte des intentions d’emblavure de Dagana et de la zone du lac.



Le préfet a souligné que la réussite de la campagne dépendra de l’engagement des acteurs, de l’organisation du travail et de la capacité à anticiper les risques. Il a assuré que des mesures techniques et administratives seront mises en œuvre par la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED), en collaboration avec les partenaires techniques et financiers.





Pour sa part, le directeur général de la SAED, Alassane Ba, a rappelé que l’année 2026 marquera la mise en œuvre du contrat-programme signé entre l’État du Sénégal et le Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ), ainsi que l’entrée en vigueur de la lettre de mission de l’Assemblée nationale.



Au cours des échanges, les producteurs ont soulevé plusieurs préoccupations, notamment l’accès au crédit, la disponibilité de l’eau, la lutte contre les oiseaux granivores et l’approvisionnement en électricité.



Sur ces points, la SAED a indiqué que des actions sont prévues, notamment le renforcement de la bancarisation à travers la Banque agricole, des travaux de maintenance des infrastructures hydrauliques, l’utilisation de moyens technologiques pour la lutte anti-aviaire et la solarisation progressive des stations de pompage.





