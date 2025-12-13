Recherche agricole : des essais conjoints de l’ISRA et du privé à Ndiol

Une mission de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a effectué samedi une visite sur plusieurs parcelles expérimentales de riz à Ndiol, une localité de l’arrondissement de Ndiaye.





Cette visite conjointe impliquait des techniciens de l’ISRA et des partenaires privés, dont la société Swami Agri, dans le cadre d’un partenariat autour de la recherche appliquée sur les semences.





« C’est une première de conduire ensemble ces parcelles. C’est une dimension innovante de ce que nous faisons », a déclaré Mbaye Sylla Khouma, président du conseil d’administration de l’ISRA, en marge de la visite.





Il a précisé que l’objectif est d'aboutir à des résultats immédiatement exploitables par les producteurs : « Nous ne sommes pas dans une recherche fondamentale, mais dans une recherche utile, au service direct du monde paysan. »





Le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Nadjirou Sall, s’est réjoui de cette collaboration entre l’ISRA, les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal et le secteur privé.





« Pour accroître notre production, il nous faut de bonnes semences. Et cela commence ici, avec ces parcelles expérimentales », a-t-il déclaré.





Ces essais sont réalisés dans le cadre du Programme de production de base de riz pour l’hivernage 2025. Plusieurs variétés y sont testées pour leur rendement, leur résistance et leur adaptation aux conditions agroécologiques locales.



