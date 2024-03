Bamba Fall sur la défaite de Benno : « Amadou Bâ a été victime d’un sabotage de la part du régime! »

Le maire de la commune de Médina dans son analyse de la défaite du camp du pouvoir, ne pense pas qu'elle soit le simple fait des électeurs. Selon lui, la raison est plus profonde ! Amadou Bâ a été délaissé par ses camarades du pouvoir et pire, par le chef du parti Apr.



« Il y a un des signes qui montrent que c’est le régime et le président en premier qui a fait sombrer Amadou Bâ, si l'on considère tout ce qui s’est passé depuis sa désignation comme candidat en passant par les accusations de corruption, les attaques des responsables de l’Apr et la posture de Macky Sall qui ne soutient pas sur le terrain, son candidat. Il s’agit bien d’un sabotage », s’indigne le maire de la Médina qui s’exprimait au micro de la Tfm au lendemain de la défaite de sa coalition BBY.