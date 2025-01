Bambey : 11 morts et plusieurs blessés suite à un accident sur l'autoroute Ila Touba

Un accident survenu, mardi, sur l’autoroute Ila Touba entre les communes de Bambey et Réfane dans le département de Bambey (centre), a fait 11 morts et 09 blessés dont huit dans un état grave, informe l’APS qui cite source sécuritaire.



Un véhicule mini car s’est renversé après avoir heurté un Ndiaga Ndiaye tombé en panne sur l’autoroute Ila Touba entre Bambey et Réfane.