Barth perd les commandes de Dakar

Barth’ a perdu son pari dakarois. Le leader de Samm sa kaddu, qui a joué à imposer un duel à Sonko, a été battu dans la capitale. Même dans son propre bureau de vote ! C’est une leçon électorale pour le maire de Dakar qui voulait transformer l’essai de ces Législatives pour les prochaines locales, et aussi sans doute pour la présidentielle de 2029. Mais, toutes les stratégies qu’il a échafaudées ont volé en éclats après le triomphe de Sonko dans toute la région de Dakar. Surtout qu’il voulait construire son ascension à partir de Dakar pour aller à la conquête du reste du pays.



Il devra repasser. De toute façon, cela aurait été une surprise pour les suiveurs de l’actualité que Pastef perde ces élections 8 mois après l’élection triomphale de Diomaye.



La tradition a été respectée. Les élections législatives qui suivent généralement la présidentielle, sont toutes gagnées par le parti au pouvoir. Celles de ce 17 novembre n’ont pas dérogé à la règle. Pastef semble, au regard des tendances, gagner dans les grandes villes du Centre, rafler la mise au Sud, perdre le Nord, principalement le Fouta. Et mettre la main sur Dakar. En attendant la confirmation des résultats, Pastef peut se targuer d’avoir fait une bonne opération. En effet, à l’annonce des élections, ils n’étaient pas nombreux ces observateurs qui pouvaient miser sur une défaite de Pastef. Les enjeux étaient ailleurs. S’il était certain que Sonko allait rafler le Sud, des doutes subsistaient dans le Centre du pays, à Dakar et sa banlieue.



Alioune Sall, qui a tourné le dos à son frère pour s’allier avec Amadou Ba, n’avait pratiquement pas de concurrent à Guédiawaye. Pikine, qui d’ordinaire était un bastion du Pds, semble confirmer son choix de la pré­sidentielle.



Avec la sortie de Cheikh Oumar Diagne, Touba semblait vaciller. Tous ces départements ont basculé, confirmant ainsi leur choix à la dernière Présidentielle. S’il y avait vraiment un département qui nourrissait l’espoir des opposants, c’était Dakar. Son maire y jouait sa survie politique par procuration. En effet, Barthélemy Dias, en dirigeant la liste nationale de Samm sa kaddu, a soigneusement évité un combat contre son adjoint, Abass Fall de Pastef. Pour autant, le leader des «Patriotes» a les faveurs des tendances. Si elles se confirment, Abass Fall peut légitimement lorgner le fauteuil de Dakar dans 2 ans lors des locales.