Barthelemy Dias : " Il veulent du Gatsa Gatsa, je ne vais pas les suivre dans ça"

Barthelemy Dias, n’est plus le maire de Dakar, même si juridiquement, il lui reste 10 jours pour libérer les lieux, il a été déchargé ce vendredi 13 décembre 2024 de ses fonctions de conseiller municipal. Barth perd ainsi son mandat et la ville de Dakar qu’il a servi depuis 2022.



Face à cette décision Barthelemy Dias à voulu par le biais de la presse s’adresser aux Sénégalais qui bien sûr par suffrage universel lui avaient porté à la tête de cette mairie. Mais la rencontre a été interrompue par la police venue en nombre et lourdement armée qui est entrée de force défonçant les portes pour accéder à la salle ou se tenait la conférence de presse. Mais avant que les forces de l’ordre ne puissent pénétrer dans la salle l’édile ou ex édile de Dakar a pu confier quelques mots aux journalistes venus nombreux à cette rencontre.



« Il veulent du Gatsa Gatsa, je ne vais pas les suivre dans ça. Comme vous pouvez le voir, la police est là pour interrompre cette conférence de presse sous les ordres des autorités actuelles censées diriger le pays, tout cela pour satisfaire le prince. Mais ils ne peuvent pas m’empêcher de parler. Avant d’entamer ma conférence, je tiens à vous avertir. Si ce gars ne peut pas attendre 2027 pour s’emparer de la mairie de Dakar, il ne va pas attendre 2029 pour récupérer la présidence. C’est ce qu’il veut, c’est son but. Il faut que cet homme sache qu’il n’est pas le président de République. », a déclaré Barthelemy Dias avant d’être interrompu par les forces de l’ordre qui ont fait irruption en masse dans la salle sise à la mairie de Dakar.



Après plusieurs minutes de discussions avec les forces de l’ordre, Barthelemy Dias a quitté la Mairie sous escorte de la police qui a fermé les portes et confisqué les clés. Le maire de Dakar est reparti chez lui sis à Baobab, suivi des « Eléments de Barth » et 4 voitures bien remplies de policiers.