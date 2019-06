Barthélémy Dias quitte l'AMS pour son soutien à Aliou SALL

Barthélémy Dias n’est plus membre de l’Association des Maires du Sénégal. Il a fait l’annonce, ce jeudi, lors de son face à face avec la presse pour se prononcer sur l’affaire du pétrole et du gaz qui pollue l’atmosphère depuis quelque jour. En effet, si le maire de Mermoz Sacré-Cœur a pris une telle décision, c’est pour montrer son désaccord avec l’association des maires du Sénégal. Laquelle a annoncé son soutien à Aliou Sall.



« Il semblerait que Aliou Sall ait eu à bénéficier d’une motion de soutien des maires du Sénégal. Où étaient ces maires quand on m’attaquait à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur ? Ils étaient où quand on liquidait Khalifa Sall injustement ? », s’est interrogé Barthélémy Dias.



Avant de faire savoir que dans ce scandale, il ne s’agit pas de Aliou Sall en tant que maire de la ville de Guédiawaye mais, plutôt « de Aliou Sall en tant que prête-nom d’une certaine autorité qui a le devoir de rendre compte. Je démissionne de l’Association des Maires du Sénégal parce que je refuse d’appartenir à une association dirigée par un vulgaire voleur. Ce voleur, même s’il est le frère d’une haute personnalité sénégalaise, reste et demeure un voleur ». Barthélémy Diaz invite les maires socialistes plus particulièrement Soham Wardini à démissionner de cette association.



