Bassin du Fleuve Sénégal : une étude lancée pour dynamiser la coopération transfrontalière

Le réseau des maires du Bassin du Fleuve Sénégal, a lancé une étude censée mettre l’accent sur le développement de la coopération transfrontalière, a-t-on appris samedi à Dakar.



‘’Aujourd’hui nous sommes en train de lancer une grande étude du bassin du Fleuve Sénégal que nous appelons le chemin d’aménagement transfrontalier intégré du bassin du Fleuve Sénégal. Cette étude va mettre l’accent sur le développement que doit connaitre la coopération transfrontalière’’, a indiqué Ibrahima Baba Sall, le président de ce réseau.





Crée en 2016 ce réseau regroupe 368 communes réparties en le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Mauritanie, selon M. Sall.





Le député-maire de Bakel (Est), s’entretenait avec des journalistes en marge d’une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre association française d’appui à la réalisation de la Grande muraille verte, et l’ONG Enda Graf Sahel, basée à Grand Yoff.





Le président du réseau des maires du Bassin du Fleuve Sénégal a assuré que cette étude allait permettre de ressortir toutes les préoccupations, tous les problèmes mais surtout les pistes de solution, un accent sera mis sur le développement que doit connaitre la coopération transfrontalière.





‘’Nous sommes une organisation sous-régionale, et l’intérêt que nous avons, c’est de faire en sorte qu’il y ait la paix et la sécurité, faire du Fleuve Sénégal, une très grande métropole, où chacun pourra avoir ce dont il a besoin pour son épanouissement’’, a-souligné, M. Sall, du Réseau des parlementaires pour la protection de l’Environnement (REPES).



Selon lui, son réseau est en train de mobiliser 100 milliards de francs CFA pour réaliser cette ambition.



‘’Nous avons mobilisé 73 milliards de francs CFA. Nous cherchons comment trouver les 27 autres milliards pour atteindre les 100 milliards pour financer des projets dans le cadre de cette grande ambition, d’arriver à ce grand ensemble de paix et de développement économique et social que nous rêvons’’, a-t-il avancé.



Il a aussi annoncé que des pourparlers sont en train d’être menés avec la Gambie et la Guinée, dans le but de mutualiser les efforts, partager les expériences réussies ailleurs pour réaliser ce grand ensemble de paix, de sécurité et de développement dans cette partie de l’Afrique.



APS