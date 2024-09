Bassirou Diomaye Faye évoque ”un partenariat sur le long terme” avec Huawei

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a agité, mardi, l’idée d’un partenariat sur le long terme avec Huawei, la multinationale chinoise de technologies innovantes de communication numérique.



Le chef de l’Etat sénégalais a notamment laissé entendre au sortir d’une visite effectuée le même jour, à Pékin, au centre de démonstration de Huawei, que le partenariat entre l’Etat du Sénégal et le géant chinois du numérique, allait pouvoir s’inscrire sur le long terme, à la lumière des chantiers entamés par le nouveau gouvernement dans plusieurs secteurs nécessitant des solutions innovantes.



Il a insisté sur l’importance de se projeter sur le long terme dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal. ‘’Vous verrez qu’au titre des moteurs de croissance, le numérique va occuper une place importante dans la transformation systémique du Sénégal’’, a déclaré le président Faye à l’envoyé spécial en Chine de la télévision publique sénégalaise, la RTS.



A en croire le chef de l’Etat, le partenariat avec le géant chinois va être au préalable validé par le ministère de tutelle afin d’avoir la confirmation qu’il cadre avec la vision de transformation numérique du pays respectant la préoccupation de souveraineté.



Il martelé que la multinationale chinoise propose des solutions innovantes qui correspondent à la vision du gouvernement sénégalais, dont la stratégie de digitalisation, est un “axe fondamental”, une “orientation importante”.



‘’Ces innovations proposées par l’entreprise peuvent permettre de réduire la facture énergétique pour le gouvernement et pour le citoyen sénégalais partout où il se trouve à travers le pays’’, a fait remarquer le président de la République.



Au centre de démonstration de Huawei, Bassirou Diomaye Faye a eu droit à une présentation des dernières innovations technologiques conçues par la multinationale chinoise de technologies de communication numérique, a fait savoir la présidence sénégalaise dans un message publié sur le réseau social X.



Cette visite entre dans le cadre des activités du nouveau chef de l’Etat sénégalais arrivé dimanche en Chine où il effectue mardi et mercredi une visite d’Etat.



Dans la capitale chinoise, le président sénégalais va prendre part au Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) prévu de mercredi à vendredi.



