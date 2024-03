Bassirou Diomaye Faye : “le peuple sénégalais a choisi la rupture”

“Le peuple sénégalais a choisi la rupture. Je m’engage à gouverner avec humilité. Je m’engage à me battre contre la corruption”, a notamment martelé Bassirou Diomaye Faye lors de sa première sortie publique.



Il a également magnifié “l’attachement” du peuple sénégalais à la démocratie, à la justice.



“Cette élection est avant tout la victoire du peuple sénégalais pour la défense de la souveraineté, des valeurs démocratiques et des principes républicains”, a-t-il relevé.



De larges concertations inclusives



Bassirou Diomaye Faye a promis un “travail acharné et méthodique” allant dans le sens de “renforcer notre vivre ensemble” et ”la lutte contre le coût de la vie” qu’il compte ériger comme priorité pour “donner corps à l’immense espoir du peuple sénégalais qui s’est retrouvé dans le projet que sa coalition a présenté”.



Il a également annoncé qu’il compte initier “de larges concertations inclusives et sectorielles pour la relance des politiques publiques efficientes”.



Rappelant le “contexte particulier” dans lequel l’élection présidentielle s’est déroulée, il a salué l’administration sénégalaise pour la bonne organisation matérielle de ce scrutin, “qui nous a valu une élection libre transparente et démocratique”.



“Cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui a coûté des vies et fait des blessés (…). Nous entendons tourner cette page et nous mettre inlassablement au travail”, a-t-il promis.



M. Faye a aussi salué la posture des autres candidats qui ont perpétué une “tradition bien sénégalaise”, consistant pour les candidats malheureux de féliciter celui donné vainqueur par les premières tendances, avant même la proclamation officielle des résultats.



Il s’est aussi engagé au fait que le Sénégal se tiendra toujours debout “aux côtés de nos sœurs et frères africains pour consolider le processus de construction de l’intégration continentale”.



Le Sénégal tiendra son rang



Bassirou Diomaye Faye a aussi tenu à rassurer la communauté internationale sur la détermination du Sénégal à ”toujours rester un partenaire sûr”.



“Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l’allié sûr et fiable de tout partenaire qui s’engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive”, a-t-il laisser entendre.



Il a dit réserver une “mention particulière” à son mentor Ousmane Sonko qui, selon lui, a fait preuve de “détachement et de visionnaire en mettant en avant un projet et non sa personne”.



La quasi-totalité des candidats en lice pour la présidentielle ont adressé leurs félicitations au Président élu, largement en tête, même avant la publication officielle des résultats prévue dans quelques jours.



APS