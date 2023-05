Bassirou Diomaye Faye recouvre la liberté

Bassirou Diomaye Faye a bénéficié d’une liberté provisoire. Il a été libéré tard dans la soirée, a-t-on appris.



Secrétaire général du parti d’Ousmane Sonko, Diomaye a été arrêté le 14 avril dernier devant son bureau à la Direction générale des impôts et domaines.



Poursuivi pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique, il lui est reproché un post sur les réseaux sociaux dans lequel il fustigeait les développements du procès pour diffamation de son leader, Ousmane Sonko, et s’en prenait aux magistrats.