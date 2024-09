Bassirou Diomaye Faye va rendre visite à plusieurs chefs religieux, à partir de ce mercredi

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va effectuer ‘’des visites de courtoisie’’, ce mercredi, auprès des guides religieux de Médina Baye, Léona Niassène (centre), Tivaouane, Thiénaba, Thiès et Ndiassane (ouest), a annoncé, mardi, le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.



‘’Le chef de l’État a informé qu’il se rendra, à l’occasion de la célébration du Maouloud, respectivement à Kaolack, Tivaouane, Thiénaba, Thiès et Ndiassane pour des visites de courtoisie aux khalifes généraux et chefs religieux de ces localités’’, a écrit M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.



Bassirou Diomaye Faye est attendu à Kaolack (centre), ce mercredi. Il va visiter l’esplanade de Médina Baye, un quartier de ladite ville, et s’entretenir avec le khalife de Médina Baye, Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.



Le président de la République se rendra ensuite à Léona Niassène, dans la ville de Kaolack, puis à Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba, dans la région de Thiès.



Dans les prochains jours, les communautés musulmanes de ces villes vont célébrer le Maouloud, l’anniversaire de la naissance du prophète.



APS