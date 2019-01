Bénin : Kemi Seba annonce la création d’un parti politique (PPB)

Kemi Seba, puisque c’est de lui qu’il s’agit n’est pas un inconnu de la scène médiatique africaine. Il avait fait la une de la presse après ses déboires avec le gouvernement de Macky Sall au Sénégal.



Bien avant cela, Kemi Seba s’était illustré en France dans la défense de la communauté noire, au point de se créer des ennemis. Si au départ, il était virulent et abordait des thèmes polémiques, il s’est depuis calmé et arpente désormais les villes africaines afin de sensibiliser les jeunes à la cause africaine. Mais il avait toujours affirmer qu’il ne comptait pas faire de la politique.



Changement de stratégie



Au Bénin, lors d’un rassemblement organisé ce samedi 19 janvier avec les sympathisants de son mouvement, Kemi Seba a fait une grande annonce: la création de son parti politique qui aura pour mission d’éveiller la population, mais aussi de représenter le panafricanisme dans les différentes institutions politiques béninoises : “Est-ce qu’aujourd’hui vous avez l’impression qu’il y a du panafricanisme au sein de l’Assemblée nationale? à l’intérieur de la Marina? (…) Il est peut-être important qu’aujourd’hui le panafricanisme rentre en scène. “



Dénonçant le mépris des autorités politiques béninoises (toutes tendances confondues) qui ne sont pas sensibles à la cause panafricaniste, il affirme qu’il est temps que l’ONG urgences panafricanistes se transforme en parti politique; seul moyen pour lui de faire avancer la cause. Le Parti panafricaniste béninois est ainsi né!