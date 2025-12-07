Connectez-vous
Bénin : tentative de coup d’État déjouée, la situation est « sous contrôle » selon les autorités

Dimanche 7 Décembre 2025

Une tentative de coup d’État militaire a été rapidement maîtrisée ce dimanche au Bénin, selon les autorités qui annoncent un retour à la normale sur l’ensemble du territoire. Le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou, a déclaré dans un communiqué que « la situation est sous contrôle » et a invité les populations à vaquer normalement à leurs occupations.

Tout avait commencé dans la matinée, lorsqu’un groupe de militaires s’est emparé des ondes de la télévision publique nationale pour annoncer la « destitution » du président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016. Se présentant sous le nom de « Comité militaire de la refondation (CMR) », les mutins ont affirmé avoir suspendu la Constitution, dissous toutes les institutions, fermé les frontières et nommé le lieutenant-colonel Tigri Pascal à la tête de ce comité.

Quelques heures après cette annonce surprise, l’armée régulière, restée fidèle au gouvernement, est intervenue pour reprendre le contrôle des installations stratégiques à Cotonou. Une source proche du chef de l’État a confirmé à l’AFP que Patrice Talon est sain et sauf, ajoutant que « la tentative de coup de force a été réduite à néant ».

La télévision publique, brièvement occupée, a repris ses programmes normaux en début d’après-midi. Aucun bilan officiel n’a été communiqué pour l’instant et l’identité complète des mutins reste inconnue.

Les autorités béninoises n’ont pas précisé s’il y avait eu des arrestations ou des affrontements. L’ambassade de France avait auparavant appelé ses ressortissants à rester à domicile « par mesure de sécurité ».

NDARINFO
 


