Industrie : accords majeurs signés entre Dakar et Riyad pour 1000 milliards FCFA

Le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a conclu une visite officielle en Arabie saoudite par la signature d’accords majeurs, en collaboration avec la Commission royale du ministère saoudien de l’Industrie, selon un communiqué officiel.





Au cœur de cette coopération renforcée, un programme pays (PCP2) d’un montant de 1000 milliards FCFA a été acté. Ce programme vise le développement et l’aménagement de zones industrielles et agro-industrielles sur le territoire sénégalais.





L’accord prévoit également un renforcement de la mobilisation des investissements étrangers en faveur de l’implantation de nouvelles unités industrielles au Sénégal. Des visites de sites industriels stratégiques ont ponctué la mission, notamment des complexes pétrochimiques et des installations de production d’urée.





Ce partenariat s’inscrit dans la volonté du Sénégal d’accélérer sa transformation industrielle à travers des alliances internationales structurantes.



Avec LE SOLEIL





