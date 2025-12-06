Crise universitaire : l’AEEMS appelle à l’apaisement et à des solutions structurelles

Face aux tensions persistantes dans les universités publiques sénégalaises, l’Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal (AEEMS) a exprimé ce vendredi sa « vive préoccupation » et lancé un appel à l’apaisement, à travers un communiqué signé par Issa Baboucar Diedhiou.





L’organisation estudiantine déplore la présence des forces de l’ordre dans les campus universitaires, estimant qu’elle contribue à « accentuer les frictions » plutôt qu’à rétablir le calme. « Cette présence installe un climat d’inquiétude préjudiciable au développement de l’activité académique », dénonce l’AEEMS.





L’association invite l’ensemble des parties prenantes à privilégier le dialogue et à rejeter toute forme de violence, soulignant que la préservation des vies humaines et de la stabilité universitaire doit rester la priorité absolue.





Tout en appelant les étudiants à faire preuve de retenue et de responsabilité vis-à-vis des infrastructures, l’AEEMS exhorte l’État à proposer des solutions structurelles et durables, fondées sur une « gouvernance proactive » et une « communication transparente ». Les revendications liées aux bourses et aux conditions sociales doivent, selon elle, être traitées en priorité.





Enfin, l’association insiste sur la nécessité de préserver les campus, considérés comme des biens communs à toutes les générations, et rappelle à chacun son devoir moral envers l’avenir de l’étudiant sénégalais.



MS/NDARINFO



