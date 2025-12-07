Macron menace la Chine de sanctions douanières si le déficit commercial persiste

Le président français Emmanuel Macron a averti que l’Union européenne pourrait imposer des droits de douane sur les produits chinois « dans les tout prochains mois », si Pékin ne prend pas de mesures concrètes pour réduire le déficit commercial croissant avec l’UE.



« Je leur ai dit que, s’ils ne réagissaient pas, nous, Européens, serions contraints (...) de prendre des mesures fortes, à l’instar des États-Unis, comme par exemple des droits de douane », a déclaré le chef de l’État français dans un entretien accordé au journal Les Échos, publié ce dimanche.



Cette déclaration intervient au retour d’un voyage officiel en Chine, où Emmanuel Macron dit avoir exprimé ses préoccupations directement aux dirigeants chinois. Il déplore un déséquilibre persistant dans les échanges commerciaux et appelle à une réaction rapide de la part de Pékin.



