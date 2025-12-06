Budget 2026 : 437,9 milliards FCFA pour les Forces armées, priorité à la défense du territoire

Le projet de budget 2026 du ministère des Forces armées est arrêté à 437 946 280 405 francs CFA en autorisations d’engagement (AE) et 338 389 760 405 francs CFA en crédits de paiement (CP), a appris l’APS, samedi, à l’occasion de l’examen du rapport du budget par la Commission des finances et du contrôle budgétaire, élargie à celle de la défense et de la sécurité.





Le gouvernement était représenté par le ministre des Forces armées, Birame Diop, accompagné du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ainsi que de la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.





Le budget du ministère est réparti entre quatre programmes principaux, selon le rapport présenté aux députés.





Le programme 1002, consacré au pilotage et à la gestion administrative, bénéficie d’une enveloppe de 134,9 milliards FCFA en AE et de 36,3 milliards en CP, orientés principalement vers les investissements de l’État.





Le programme 2005, dédié à la défense du territoire, est doté d’environ 191,2 milliards FCFA en AE et en CP, dont 143 milliards affectés aux dépenses de personnel.





Le programme 2008, relatif à la sûreté publique, dispose d’un montant de 111,6 milliards FCFA en AE et de 110,9 milliards en CP, principalement alloués à la rémunération des agents.





Enfin, le programme 3002, portant sur les opérations à caractère industriel et commercial, est doté de 150 millions FCFA, destinés à l’acquisition de biens et services.



MS



