Bignona : Bassirou Diomaye Faye attendu au gamou annuel d'El hadji Ousmane Fansou Bodian

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est attendu vendredi à Bignona (sud) où il va présider cérémonie officielle du gamou annuel du marabout El hadji Ousmane Fansou Bodian, a appris de l’APS du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.



Cette manifestation religieuse organisée chaque année à Bignona a été initiée en 1990 par le guide religieux El Hadji Ousmane Fansou Bodian.



Des milliers de fidèles sénégalais et d’autres pays de la sous-région participent à ce rendez-vous religieux, l’un des plus importants en Casamance (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor).



Né en 1942 à Diégoune, dans l’arrondissement de Tendouck (département de Bignona), El Hadji Ousmane Fansou Bodian, par ailleurs l’imam ratib de la grande mosquée de Bignona, est un chef religieux doublé d’un soufi humaniste.



Il est connu dans toute la Casamance et dans certains pays de la sous-région, dont la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie.



Après avoir séjourné dans plusieurs pays (Maroc, Egypte, Tunisie, Arabie Saoudite, Iran et Syrie), pour approfondir ses connaissances islamiques, il s’est établi à Bignona pour vulgariser son savoir.



Considéré comme l’une des figures de proue de l’islam dans la région de Ziguinchor, El Hadji Ousmane Fansou Bodian a réussi à implanter un réseau de plus de 300 écoles et instituts islamiques assurant la formation des jeunes et l’encadrement de plusieurs imams sénégalais et ceux d’autres pays.



Il est connu pour ses nombreuses démarches dans la recherche de la paix en Casamance (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) et l’instauration d’un dialogue interreligieux.



