Bougane à la cybersécurité : " je suis venu avec mon sac, prêt à faire la prison"

Au moment où les lignes sont écrites, le leader du mouvement Bougane Gueye Dany est présentement dans les locaux de la direction de la police de la cybersécurité pour répondre à sa convocation.



Face à la presse, Bougane a remercié les Sénégalais, militants et la coalition "Sam Sa Kaddu" représentée par Anta Babacar Ngom et Thierno Bocoum de leur présence.



Le mis en cause a indiqué qu'il ne sait pas l'objet de sa convocation mais il est persuadé que ça a un lien avec les "Dague katou diouti", comme il aime qualifier le tandem Diomaye-Sonko, tous les deux agents d'impôts auparavant. N'empêche, il est prêt à toutes éventualités.



"Je suis venu avec mon sac, prêt à faire la prison", a t-il déclaré.