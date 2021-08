Boulimie foncière : un ex-Receveur des Domaines possède 315 terrains

Un ancien Receveur des Domaines (le nom n’a pas été dévoilé) détient plus de 315 terrains immatriculés au nom des membres de sa famille. Selon le quotidien Dakar Times qui vend la mèche, les terrains se situent dans la banlieue entre Gadaye, Malika, « Senfoot1 », « Senfoot2 », Mbao, Wakhinane Nimzatt, Sofraco, Malibou et « Station 10 ».



Pire encore, rapporte le journal, cet ancien Receveur des Domaines est couvert, comme dans une sorte de mafia qui ne dit pas son nom, par sa hiérarchie.



À rappeler que la bande des filaos, communément appelée Littoral de Guédiawaye, est au cœur d’un « tong-tong » foncier qui éclabousse le Cadastre et les Impôts et Domaines. La coopérative des agents du Cadastre s’est tapée 5 ha au niveau de la bande des filaos depuis le 20 mai dernier, avant même le déclassement du site par le chef de l’État, Macky Sall.