Bourses Heydar ALIYEV 2026 : Le Sénégal lance l'appel aux candidatures

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation informe les étudiants sénégalais de l’ouverture des candidatures pour le Programme international de bourses Heydar ALIYEV au titre de l’année académique 2026/2027.





Cette initiative, relayée par l’Ambassade du Sénégal en Inde, propose une prise en charge complète par le Gouvernement partenaire, incluant les frais de scolarité, le transport aérien, l’hébergement, la couverture médicale ainsi qu’une allocation mensuelle.







Critères d’éligibilité et constitution du dossier

Le programme est ouvert aux étudiants répondant à des critères spécifiques de nationalité, d'âge et de santé. Selon le communiqué officiel :





Les candidats doivent être ressortissants d’un pays membre de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).



Pour le Cycle Licence, les postulants doivent être âgés de 18 à 25 ans.



Pour les Cycles Master et Doctorat, la limite d'âge est fixée à moins de 40 ans.



Une bonne condition physique est requise, avec l'obligation de ne souffrir d'aucune maladie infectieuse.



Modalités de soumission et calendrier



Les étudiants intéressés sont invités à consulter les procédures détaillées sur la plateforme officielle dédiée au soutien financier des étudiants internationaux en Azerbaïdjan.





La procédure de candidature est double : elle nécessite une soumission en ligne ainsi que le dépôt d’un dossier physique auprès de la Direction des Bourses. La date limite de dépôt de l'ensemble des pièces constitutives du dossier est fixée au samedi 16 mai 2026.





MS/NDARINFO







