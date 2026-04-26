Thiès : Modou Diagne Fada tire à boulets rouges sur le régime

Le Front pour la Défense de la Démocratie et la République (FDR) a sonné la mobilisation depuis la capitale du Rail. Lors d'une assemblée générale aux allures de démonstration de force, Modou Diagne Fada a dressé un réquisitoire sans concession contre la gestion du régime actuel.





Regrettant un « pilotage à vue », le leader politique a fustigé la paralysie des secteurs vitaux comme le BTP et les finances, dénonçant une précarité grandissante qui touche aussi bien les paysans que les transporteurs et les étudiants. « Deux ans de misère, ça suffit ! », a-t-il martelé sous les acclamations des militants.





Un plaidoyer pour l'unité et le respect du calendrier électoral

Face à ce tableau sombre, Modou Diagne Fada a appelé l'opposition à une unité sacrée pour relever les défis futurs. Il a annoncé une tournée nationale visant à consolider les rangs et à porter un message de cohésion entre les différents secteurs.





Concernant les échéances à venir, le leader du FDR a lancé un avertissement ferme aux tenants du pouvoir sur le respect strict du calendrier électoral. Pour lui, les prochaines élections locales représenteront un test grandeur nature et un « sondage » décisif en vue de l'élection présidentielle de 2029.





MS/NDARINFO



