Ousmane Sonko : « Une victoire majeure » avec la reprise du bloc Yakaar-Teranga

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce jeudi 23 avril 2026 une avancée majeure pour la souveraineté nationale : le retrait conjoint de KOSMOS et de PETROSEN de la licence du bloc gazier de Cayar, dénommé Yakaar-Teranga. Cet accord, signé le 22 avril sans aucune contrepartie financière pour l'État du Sénégal, marque la fin de dix années de combat politique pour le recouvrement des actifs pétroliers et gaziers. Le bloc, considéré comme le plus prometteur du bassin sédimentaire national, sera désormais exclusivement exploité par la compagnie nationale PETROSEN via l'octroi d'une nouvelle licence par arrêté ministériel.





Un tournant dans la renégociation des contrats

Pour le chef du gouvernement, cette reprise constitue l'aboutissement d'un engagement ferme de son régime visant à renégocier, et si nécessaire recouvrer, les actifs énergétiques jugés "spoliés". Ousmane Sonko a rappelé que ce bloc avait été attribué à Frank Timis sous le magistère du Président Macky Sall dans des conditions qu'il qualifie d'opaques. En félicitant le Ministre de l'Énergie, Birame Souleye Diop, et le Directeur Général de PETROSEN, Alioune Gueye, le Premier ministre a averti que cette opération n'était qu'une première étape d'un processus plus vaste de transparence et de justice économique.





MS/NDARINFO



