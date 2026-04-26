Diplomatie : Madické Niang mandaté par l'Union Africaine à São Tomé-et-Principe

L'Union Africaine (UA) mise sur l'expertise sénégalaise pour sécuriser les processus démocratiques sur le continent. Maître Madické Niang a été officiellement mandaté par l'organisation panafricaine pour diriger une mission stratégique d’évaluation préélectorale à São Tomé-et-Principe.



Cette mission technique, qui se déroule du 26 avril au 2 mai 2026, vise à analyser les besoins logistiques et institutionnels en vue de l'élection présidentielle prévue en juillet prochain dans l'archipel lusophone.





Le retour d'une figure majeure sur la scène internationale



Ancien ministre des Affaires étrangères et Garde des Sceaux, Maître Madické Niang signe ici un retour remarqué au premier plan après s'être retiré de la vie politique nationale suite à la présidentielle de 2019, conformément au ndigël du Khalife général des Mourides.





Avant de quitter Dakar via Lisbonne, le diplomate a officiellement informé le Président de la République et le Premier ministre de cette mission. Son rôle sera déterminant pour piloter les échanges avec les acteurs locaux et formuler des recommandations garantissant un scrutin transparent, crédible et apaisé dans cet État membre de l'UA.





MS/NDARINFO



