Autoroute à péage : Ouverture du tronçon Mbour-Thiadiaye ce mercredi

Le tronçon Mbour-Thiadiaye, maillon essentiel de l’autoroute à péage, sera officiellement ouvert à la circulation ce mercredi 29 avril 2026 à partir de 08 h 00. Cette mise en service marque une étape cruciale dans le prolongement de l'axe vers Kaolack, visant à désengorger la route nationale et à fluidifier le transport des personnes et des marchandises vers l'intérieur du pays.





Un levier pour le développement économique

L'ouverture de cette nouvelle section permettra de réduire considérablement le temps de trajet pour les usagers en provenance de Dakar et de la Petite Côte.





En connectant plus rapidement les pôles économiques du bassin arachidier, cette infrastructure renforce la dynamique de désenclavement et booste les échanges commerciaux. Les services de sécurité et de gestion du péage invitent les conducteurs à la prudence et au respect des nouvelles signalisations dès l'ouverture des barrières ce mercredi matin.





MS/NDARINFO





